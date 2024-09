Juventus, Yildiz batte il record di Del Piero: i dettagli

Il giovane Kenan Yildiz ha privato l’ex capitano della Juventus del record del gol più giovane in Champions. Infatti, 29 anni fa, il 13 settembre, Alessandro Del Piero si presentava in Champions League in casa contro il Borussia Dortmund, segnando al suo esordio nella competizione più importante, proprio come è successo ieri al calciatore turco.

Juventus, Yildiz come Del Piero

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Yildiz ha strappato a Del Piero il record come marcatore più giovane della Champions League moderna: 19 anni e 136 giorni. Ci vuole una notte come questa per ricominciare a far battere nuovamente il cuore della Vecchia Signora, abituata ad applaudire il grande numero 10. Ieri, Kenan ha ricevuto per la prima volta una standing ovation dal pubblico, eleganza e semplicità sono la combinazione perfetta per il giocatore numero 10.