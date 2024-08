La Roma sbatte contro il Cagliari di Nicola (0-0) | Bene Soulè, solo una traversa per Dovbyk

Al Domus Arena contro il Cagliari scende in campo la Roma di Daniele De Rossi, tra gli acquisti che tardano ad arrivare e le polemiche su Paulo Dybala, vicino al trasferimento in Arabia Saudita, anche se i tifosi hanno manifestato la vicinanza all’ex Juventus. Poche le emozioni nei primi 45′ di gara visto che ancora è da sistemare il reparto d’attacco formato da Zalewski-Soulè e Dovbyk. La squadra di Nicola, particolarmente agguerrita risponde con le giocate di Piccoli e Luvumbo, i suoi due calciatori migliori.

Cagliari-Roma, giallorossi pericolosi ma serve di più

Cagliari e Roma nel secondo tempo scendono in campo con un piglio diverso visto che entrambe le squadre vogliono vincere la partita. Clamorosa occasione capitata ai giallorossi con Pellegrini, che però spreca a due passi da Scuffet. De Rossi si gioca la carta Baldanzi per Le Fèe e successivamente Paulo Dybala, che potrebbe giocare i suoi ultimi minuti con la maglia della Roma. Il Cagliari non ci sta e Nicola risponde con Leonardo Pavoletti, sempre abile con il gioco aereo. Finale incandescente per le due squadre, con Dybala che accende la luce dei giallorossi e proprio la Joya serve perfettamente Dovbyk, che però colpisce la traversa. Arriva un legno anche per la squadra di casa con un tiro da fermo di Marin anche se Svilar devia e la palla colpisce la traversa. A pochi secondi dalla fine De Rossi inserisce Abraham ed El Shaarawy per Dovbyk e Soulè, calciatori che nel secondo tempo sono cresciuti.

Cagliari-Roma, il tabellino:

CAGLIARI: Scuffet S.(P), Zappa G., Wieteska M., Luperto S., Azzi P., Deiola A.(C), Prati M. (dal 26′ st Adopo M.), Marin R., Augello T., Luvumbo Z. (dal 26′ st Pavoletti L.), Piccoli R. (dal 41′ st Lapadula G.). A disposizione: Adopo M., Di Pardo A., Felici M., Hatzidiakos P., Iliev V.(P), Lapadula G., Makoumbou A., Mutandwa K., Obert A., Palomino J. L., Pavoletti L., Pereiro G., Sherri A.(P) Allenatore: Nicola D..

ROMA: Svilar M.(P), Celik Z., Mancini G., Ndicka E., Angelino, Le Fee E. (dal 16′ st Baldanzi T.), Cristante B., Soule M. (dal 45′ st Abraham T.), Pellegrini Lo.(C), Zalewski N. (dal 24′ st Dybala P.), Dovbyk A. (dal 45′ st El Shaarawy S.). A disposizione: Abraham T., Baldanzi T., Bove E., Buba Aboubacar, Costa J., Dahl S., Dybala P., El Shaarawy S., Marin R.(P), Nardin F., Pisilli N., Ryan M.(P), Shomurodov E., Smalling C. Allenatore: De Rossi D..

Reti:

Ammonizioni: al 39′ st Deiola A. (Cagliari), al 45’+2 st Azzi P. (Cagliari).