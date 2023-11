L’Atalanta pareggia in casa contro lo Sporting Lisbona

L’Atalanta pareggia in casa contro i portoghesi e si mantiene in testa alla classifica del proprio girone con tre punti di vantaggio, l’ultima partita in Polonia è ininfluente per la classifica finale.

Bene l’Atalanta nel primo tempo con Scamacca sempre pericoloso, a cui viene annullato un gol per un fuorigioco millimetrico e poi al 23′ con un bolide da fuori area porta in vantaggio al Dea. Lo Sporting incassa e nella ripresa pareggia al 56′ con Edwards con un tiro in diagonale, i portoghesi sono sfortunati con Goncalves che con un tiro coglie un doppio palo.

Il tabellino

Atalanta-Sporting Lisbona 1-1

Marcatori: 23′ Scamacca, 56′ Edwards

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners (69′ Miranchuk), Scamacca (64′ Muriel), Lookman (64′ Pasalic). A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Del Lungo, Holm, Zortea, Bakker, Adopo, Cissé. All. Gasperini

Sporting (3-4-2-1): Adan; St. Juste (80′ Coates), Diomandé, Inacio; Esgaio (46′ Catamo), Morita, Hjulmand (77′ Nuno Santos), Matheus Reis; Trincao (46′ Edwards), Pedro Gonçalves; Gyökeres. A disp. Israel, Pinto, Quaresma, Neto, Essugo, Moreira, Paulinho. All. Amorim

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: 11′ Inacio (S), 39′ Lookman (A), 42′ Scalvini (A), 43′ Kolasinac (A), 62′ De Roon (A) per gioco falloso