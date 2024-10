Elfsborg-Roma, risultato in tempo reale (1-0)

Elfsborg-Roma, esordio per Abdulhamid e Shomurodov dall'inizio

Questo il tabellino di Elfsborg-Roma in vista della sfida delle 21, con la squadra di Juric a caccia dei 3 punti dopo il pareggio contro il Bilbao. Novità Abdulhamid e Shomurodov per il tecnico ex Torino.

Elfsborg-Roma, il tabellino:

ELFSBORG: Pettersson I. (Portiere), Buhari I., Henriksson G., Yegbe T., Hedlund S., Zeneli B., Ouma T., Hult N., Zeneli A., Baidoo M., Qasem A.. A disposizione: Abdullai J., Baldursson A. F., Bundgaard M. (Portiere), Frick P., Gudmundsson E. A., Holten E., Kaib R., Larsson J., Ostman L., Rapp G., Thomasen J., Uppenberg M. (Portiere) Allenatore: Hiljemark O..

ROMA: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud (65′ El Shaarawy), Paredes, Pisilli, Angelino; Soulé (65′ Dybala), Baldanzi (72′ Pellegrini); Shomurodov (65′ Dovbyk).

A disp.: Ryan, Marin, Cristante, Hummels, Koné, Mancini, Sangaré.

All.: Juric.

Reti: 44′ rig. Baidoo