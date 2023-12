Si è conclusa ieri la fase a gironi della Champions League. L’Italia porta tre squadre agli ottavi, Lazio Napoli e Inter, tutte come seconde dei rispettivi gironi, mentre è sceso in Europa League il Milan. Oltre a questo, già si possono fare i conti su quanto le singole squadre hanno guadagnato in queste sei partite della competizione.

Quasi 72 milioni per Lazio dalla Champions

La “Gazzetta dello Sport” nell’odierna edizione ha rivelato quali sarebbero i premi UEFA per le squadre italiane impegnate nel massimo torneo continentale. Nelle casse dei biancocelesti sono entrati circa 57,2 milioni di euro. Non solo, perché le quattro italiane dovranno poi dividersi altri 20 milioni di euro per il market pool. Dunque, i capitolini si assicurano circa 72 milioni di euro solo dalla fase a gironi del torneo. Somma che potrà essere in parte investita per migliorare la rosa a disposizione di Sarri. Prima del club capitolino ci sono il Napoli (66 milioni) e l’Inter (61,5 milioni). Chiude il Milan (45 Milioni).