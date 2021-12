Lazio, paura per Immobile | Gli aggiornamenti

Immobile tiene in ansia la Lazio

Lazio in apprensione per Ciro Immobile. Problemi al ginocchio per l’attaccante napoletano. Gioria per la doppietta offuscata dai problemi fisici, domani previsti gli esami strumentali. Si parla di contusione ma si teme una lesione ai legamenti, in attesa di accertamenti in casa Lazio c’è preoccupazione.

Come riporta cittaceleste l’attaccante partenopeo sembrerebbe alle prese con lo stiramento del collaterale. Un fastidio che a questo punto lo mette in dubbio per la sfida dell’Olimpico in programma giovedì prossimo. Prima di lanciare l’allarme, però, è bene attendere l’esito degli esami strumentali ai quali il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni