La dirigenza della Lazio inizia a lavorare per portare ad una piccola rivoluzione sulla rosa di Formello. Ci sarà da lavorare un bel po’ sul piano dell’organico presente nel mentre si è in attesa dell’arrivo del tecnico Maurizio Sarri in capitale.

Lazio, oggi vertice tra Fabiani e Sarri

Oggi ci sarà un vertice per discutere di mercato con il direttore sportivo Fabiani e Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juve ha già fatto delle piccole richieste. Il tecnico ha chiesto la conferma dei big e la riduzione della rosa a 22 giocatori.

Tra i nuovi nomi in considerazione ci sono Parisi della Fiorentina e Junior Firpo, già corteggiato dal Lione. Fazzini, desideroso di tornare in Serie A dopo la retrocessione dell’Empoli, è uno degli obiettivi principali, anche se ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Infine c’è Colpani, che tornerà al Monza dopo un prestito alla Fiorentina, è un altro giocatore di interesse per Sarri.