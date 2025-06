Maurizio Sarri è tornato a Formello con l’intenzione di dare alla Lazio la qualità che merita e anche di raggiungere grandi risultati. Per farlo, però, è necessario aggiungere qualità anche in campo. La dirigenza biancoceleste e il tecnico stanno lavorando per portare in capitale rinforzi importanti.

Lazio, si tratta per Pablo Torre, classe 2003

La Lazio ha puntato gli occhi su Pablo Torre, centrocampista classe 2003, 22 anni compiuti lo scorso aprile, proprietà del club Barcellona. Il giovane centrocampista è cresciuto nel settore giovanile Racing Santander. Con il club del Racing ha esordito in Liga, siglando, nella sua prima stagione, ben 10 gol in 34 presenze. Grazie a questa vetrina importante, che risale alla stagione 2021/22, arrivò la chiamata del Barça, che l’acquistò per circa 5 milioni di euro. Arrivato in Catalogna non ha trovato lo spazio che meritava e che sperava. In Catalogna la concorrenza era alta e non semplice. Torre si è ritrovato a giocare con Pedri, Gavi e Kessie, quindi ha giocato poco.

Successivamente Pablo Torre è andato al Girona in prestito, ed è stato anche grazie a lui che il club spagnolo ha conquistato la prima storica qualificazione in Champions League. A Formello stanno lavorando al suo arrivo, la Lazio sta trattando con il Barça, che chiede 6 milioni euro per lasciar partire il suo centrocampista. A Sarri farebbe comodo il casse 2003, che può essere impiegato come trequartista, ma anche esterno alto a sinistra. Potrebbe essere il tassello giusto per la nuova Lazio.