Lazio-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il derby della capitale in Coppa Italia tra Lazio e Roma, previsto per il 10 gennaio 2024 allo Stadio Olimpico, promette di essere una sfida emozionante da dentro o fuori. Lazio, guidata da Maurizio Sarri, arriva con una serie di prestazioni importanti, avendo conquistato 23 punti nelle ultime 12 partite di campionato. La Roma, attesa da un tour de force, invece, spera di invertire la propria recente tendenza negativa in Serie A, dopo anche il pareggio in casa con la Dea. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare un posto nelle semifinali, ma come sempre un derby è pur sempre un derby, ci si aspetta una partita con un atmosfera infuocata.