Sfida chiave per il cammino della Croazia verso UEFA Euro 2024. Le due sconfitte, rispettivamente contro Turchia e Galles, hanno compromesso la posizione della nazionale guidata da Dalic, momentaneamente al terzo posto e a pari punti, ma con lo sfavore negli scontri diretti con il Galles. Dall’altra parte, invece, la Lettonia, ultima a 3 punti. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 5-0 per la Croazia. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LETTONIA 4-2-3-1: Ozols; Savalnieks, Oss, Balodis, Ciganiks; Emsis, Saveljevs; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics; Uldrikis. CT. Kazakevičs

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Petkovic, Brekalo. CT. Dalic