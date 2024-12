Marotta: “A gennaio non interverremo sul mercato. Inzaghi? I risultati parlano da soli”

Intervistato a Sky, Marotta ha commentato le domande fatte sul calciomercato e sul futuro di Inzaghi.

Marotta: “Inzaghi grande allenatore”

Siamo vicini al mercato, ritiene si possa operare in difesa?

“No, a gennaio credo che non interverremo per due motivi. Anzitutto abbiamo una rosa competitiva e che risponde ai nostri obiettivi. Poi il mercato di gennaio è di riparazione, spesso e volentieri non offre opportunità. Siccome siamo l’Inter, credo che non faremo nulla: abbiamo una rosa che dà garanzie per il futuro”.

Sul futuro di Inzaghi?

“Credo che i risultati parlino da soli, Inzaghi si è inserito benissimo nel nostro club, ha un rapporto splendido sia con la proprietà che con la dirigenza. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, spero che questo matrimonio possa durare ancora più a lungo”.

Gli obiettivi per il 2025?

“Diciamo che il trofeo più vicino è quello della supercoppa, vorremmo consolidare questo rapporto. Però è chiaro che l’Inter partecipa a diverse competizioni e ha l’obbligo di correre in alto, dobbiamo provare a vincere più partite possibili. Se poi non avverrà verificheremo perché non siamo riusciti”.