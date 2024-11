Marotta: “Nel 2019 scelsi Conte perché c’era bisogno di un gestore. Stadio? La burocrazia italiana fa scappare gli investitori”

Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’evento Book City tenutosi al Castello Sforzesco di Milano dove è andata in scena la presentazione del nuovo libro di Beppe Severgnini.

Le parole di Marotta

Cosa l’ha spinta a scegliere Conte nel 2019?

“Perché in quel momento ero convinto che il club necessitasse di lui. Ma la scelta dell’allenatore è anche adeguata al momento in cui lo scegli. Ci sono momenti in cui hai bisogno di persone che hanno fermezza e autorevolezza, e poi ci sono momenti in cui magari la squadra di per se è già rodata e magari hai più bisogno di un gestore”.

Come avete lavorato su giocatori caratterialmente vivaci come Barella?

“Quando c’è la designazione studiamo anche l’arbitro e che tipo di rapporto tenere con lui. Barella in passato peccava sull’atteggiamento verso i direttori di gara, oggi è migliorato molto perché non si studia solo l’avversario ma anche l’arbitro”.

Sullo stadio…

“Quello relativo allo stadio è un argomento serio e delicato. Prima parlavamo di appartenenza e a tal proposito credo che sia importante anche per questo avere uno stadio, una propria casa da vivere e in cui consumare la passione. Tutta la settimana, non solo un giorno a settimana, spaziando tra più attività. Il calcio è un fenomeno di aggregazione che viene solo dopo la religione. Le difficoltà nascono da una burocrazia, quella italiana, che ti portano a rallentare ogni tipo di iniziativa e far si che anche gli investitori scappino. Questo è successo in tantissime città, ero a Venezia con Zamparini nel ‘97, comprò un terreno ed è ancora lì dopo 30 anni. La burocrazia dovrebbe vedere lo stadio collocarsi all’interno del ministero delle infrastrutture, è un investimento minimo di un miliardo, che produce effetti positivi a livello nazionale che eliminerebbe tante sterpe inutili. Milan e Inter vogliono costruire insieme lo stadio e le ultime convergenze sono verso il sito di San Siro, ma con queste difficoltà burocratiche che si presentano lo stesso”.