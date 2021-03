Moratti su Cragno-Ronaldo

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, interviene sull’episodio che ha visto coinvolti Cristiano Ronaldo e Cragno, durante il match Cagliari-Juventus. Il portoghese, nel tentativo di recuperare un pallone in area, colpisce il portiere rossoblù. Nessun rosso, soltanto un giallo per lui. L’ex patron nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, affermando: “L’intervento di Cristiano Ronaldo su Cragno è da cartellino rosso“.

Moratti sull’Inter

Sull’evento tra il portiere del Cagliari e l’attaccante bianconero, Moratti conclude: “Ronaldo non è un calciatore cattivo, lo scontro è stato accidentale”, ma pur sempre punibile con l’espulsione”. La sua ex società potrebbe vincere lo scudetto, il vantaggio sulla seconda in classifica, il Milan, è di 9 punti, Moratti afferma: “Con il risultato di ieri l’Inter ha acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sul Milan, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League, ma la scaramanzia è d’obbligo nel calcio e quindi meglio non dire nulla. Comunque credo che l’Inter possa amministrare il vantaggio perché la Juventus ha sì una gara in meno, ma ce l’ha proprio con il Napoli”.