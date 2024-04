Malore in campo, gravissimo il calciatore 25enne Mattia Giani Si è accasciato a terra durante la partita Lanciotto Campi-Castelfiorentino. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi

Momento tragico durante la partita Lanciotto Campi-Castelfiorentino, Mattia Giani si è accasciato a terra per un malore ed è stato trasportato d”urgenza all’Ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono gravissime.

Mattia Giani, malore e condizioni attuali gravi

Le condizioni del 25enne, Mattia Giani, sono gravissime. Il giocatore del Castelfiorentino, si è accasciato a terra sul campo all’improvviso, quando il cronometro segnava il 14′ del primo tempo, durante il match tra Lanciotto Campi-Castelfiorentino, valido per il campionato di calcio di Eccellenza Toscana, girone A. La gara, in scena allo stadio comunale Ballerini, è stata sospesa. Così come riporta La Stampa, si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio.

ll 25enne è crollato a terra dopo un tiro, prima perà si è portato una mano al petto ed una alla testa, successivamente fa tre passi indietro e poi cade a terra. Il tutto in modo innaturale, scomposto e disarticolato. Scena che avviene, tra l’altro, davanti agli occhi dei suoi genitori, della fidanzata e del nonno. Subito chi era intorno a lui, giocatori e staff delle squadre, hanno capito la gravità della situazione e il primo a intervenire sarebbe stato uno dei membri dello staff del Castelfiorentino, che ha praticato il massaggio cardiaco. Nel frattempo era stato attivato il 118 che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Seguono aggiornamenti.