Il Milan si apre verso Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Club Brugge e della nazionale svizzera. Il mercato dei rossoneri è ancora in alto mare per quanto riguarda trattative in entrata, ma stamattina fonti elvetiche, Sky Sport Suisse, ha riportato che il club del Diavolo ha presentato una prima offerta al Brugge.

Milan, offerta al Brugge per Ardon

La prima offerta dei rossoneri per portare Jashari a Milanello è da 27 milioni più 3 di bonus. La richiesta dei belgi è più alta, molto più alta: si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Non sarà semplice per i rossoneri che dovranno far fronte alla spietata concorrenza tedesca. Diversi i club tedeschi che sono interessati al giocatore.

Igli Tare lavorerà al fine di arrivare a trattare per una cifra che si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Nel caso arrivasse il centrocampista a Milanelo, l’acquisto del classe ’02 sarebbe il secondo affare di mercato oneroso tra il club milanese e quello di Bruges, con riferimento all’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere nell’estate 2022 per 35 milioni di euro.

Intanto i rossoneri lavorano anche ad un’altra calda trattativa, quella per Xhaka. Infatti, da giorni, Igli Tare è al lavoro per cercare di accorciare la distanza tra domanda e offerta per arrivare a Granit. Il Diavolo ha offerto un contratto triennale da circa 4 milioni di euro.