Milan fermato sul pari dal Sassuolo (3-3)

Il Milan non va oltre il pari al Sassuolo, per i rossoneri in arrivo un derby da incubo, con i cugini dell’Inter pronti a festeggiare lo scudetto in un San Siro rossonero.

SASSUOLO-MILAN 3-3

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (8′ Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca; Volpato (1′ st Defrel), Thorsvedt (16′ st Matheus Henrique), Laurienté; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer (10′ st Gabbia), Thiaw, Theo Hernandez; Adli (35′ st Okafor), Musah (10′ st Reijnders); Chukwueze (20′ st Pulisic), Loftus-Cheek (10′ st Giroud), Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Massa

Marcatori: 4′ Pinamonti, 10′ e 53′ Laurienté, 20′ Leao, 59′ Jovic, 84′ Okafor

Ammoniti: Ferrari, Tressoldi, Thiaw, Pinamonti

Espulsi: