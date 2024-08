Milan, il punto sugli addii: i dettagli

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Tommaso Pobega, Yacine Adli e Pierre Kalulu sono stati informati ieri da Paulo Fonseca che non sarebbero stati convocati per la partita di stasera a San Siro contro il Torino.

Milan, Pobega e Kalulu sempre più vicini all’addio

Il motivo della non convocazione di questi tre giocatori è semplice: non rientrano nel progetto tecnico del portoghese e saranno quindi assenti per le ultime due settimane del mercato estivo. Kalulu è in trattative con la Juventus da diversi giorni, Adli ha ricevuto offerte dall’estero e il futuro di Pobega dovrebbe essere ancora in Italia. Inoltre, ad un passo dal lasciare il Milan c’è Fodé Ballo-Touré Ford, che nelle prossime ore si trasferirà al Saint-Etienne, club appena promosso in League 1.