Milan, Italia rossonera: piacciono Comuzzo e Lucca

Spuntano i primi nomi del mercato del Milan. Nonostante non sia ancora chiaro chi sarà il prossimo direttore sportivo, il club rossonero inizia a pensare ai prossimi acquisti.

Calciomercato Milan, le cifre per Comuzzo e Lucca

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prossima stagione i rossoneri vorrebbero fare un mercato più italiano. Il Milan punterebbe ad acquistare due giovani come Comuzzo e Lucca, per rinfrescare la rosa.

L’attaccante dell’Udinese ha un valore di circa 20 mln, ma il suo valore potrebbe variare in base alle prestazione di questo finale di stagione. Invece, per centrocampista della Fiorentina si parta da una base di 15 mln. Tuttavia la cifra potrebbe salire, considerando la giovane età di Comuzzo (20 anni).

Nel frattempo i rossoneri preparano la sfida contro il Napoli. Conceição continua ad allenare la squadra in vista di un match tutt’altro che semplice.