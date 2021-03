Milan, parla Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è fiducioso sul futuro dei rossoneri. La stagione, anche se volge verso un finale non di grandi obiettivi raggiunti, resta una buona stagione. Il Milan si è piazzato di nuovo tra le migliori squadre della Serie A e il prossimo anno andrà anche a disputare la Champions League.

Milan, Scaroni: “Siamo sulla strada giusta”

Scaroni è ottimista: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo tante partite da giocare e ostacoli da superare, ma lo facciamo con ottimismo, con quella fiducia e serenità che abbiamo avuto fino adesso”. Le parole del presidente ai microfoni di Sky Sport: “Nel nostro budget non c’è scritto che arriveremo in Champions League, ma è quello che desideriamo”.

Il presidente continua: “Non possiamo vincere tutte le partite, ma a me piace soprattutto lo stile della squadra, dell’allenatore e del management. Non ci esaltiamo quando siamo primi non ci abbattiamo quando siamo secondi o terzi e non ci lamentiamo mai. Abbiamo avuto infortuni, casi di coronavirus, ma non ci siamo mai lamentati. Questo è lo stile Milan”. Sui numerosi rinnovi da gestire nei prossimi mesi, Scaroni dichiara: “Queste domande vanno a chi si occupa attivamente di questi temi. Fiducia? Io ho fiducia nel Milan”.