Il calciomercato inizia a carburare per tutte le società di calcio, anche della Roma, che pensa soprattutto al restyling dell’attacco, in gravi difficoltà nell’ultima parte della stagione appena finita.

Roma, Sargent e Woltemade nel mirino giallorosso

Intanto che a Roma sono ancora in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Gianpiero Gasperini, il club giallorosso ha iniziato già a monitorare alcuni profili interessanti. Due in particolare, hanno attirato l’attenzione della dirigenza capitolina. Si tratta di Josh Sargent del Norwich e Nick Woltemade dello Stoccarda. Entrambi sono in fase di valutazione. Due giocatori che non andrebbero ad incidere gravemente sulle casse romane che intanto hanno anche qualche uscita importante.

Josh è un classe 2000 che la chiuso la stagione in Championship con 15 gol in 32 partite, da non sottovalutare. Nick, invece, è arrivato al quarto posto della classifica marcatori in Bundesliga (12 gol e 2 assist in 28 presenze). Fisico, intelligente, tecnico, giovane. Il suo profilo sembra ideale per una squadra che ha voglia costruire un progetto a lungo termine e che abbia bisogno di un riferimento offensivo che faccia molto più del classico “numero 9”. I due giocatori hanno condiviso anche lo spogliatoio ai tempi del Werder Brema in Bundesliga II nella stagione 2021/2022.