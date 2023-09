Vlahovic torna grande ma il Top assoluto è Mkhitaryan

Quarto turno caratterizzato anche al fantacalcio dagli exploit di Inter, Roma e Juventus. Spiccano così il centrocampista armeno dei nerazzurri ed il centravanti della formazione di Allegri. Nei giallorossi che stendono l’Empoli brilla soprattutto Dybala mentre proprio la squadra dell’ormai esonerato Zanetti riempie le caselle relative ai flop, con il portiere Berisha che addirittura “regala” ai suoi fantallenatori un fantavoto al di sotto dello zero! Esaminiamo quanto successo nel dettaglio, ruolo per ruolo.

PORTIERI

Porta inviolata e prestazione sopra le righe regalano a Montipò la palma di miglior portiere della settimana; per lui un bel 7 pieno in pagella. Molto bene anche Radunovic e Rui Patricio che riscattano gli ultimi errori con un 6,5 immacolato. A livello prestazionale tuttavia è il giovane Turati del Frosinone con il suo 7,5 a regalare sostanza agli amanti del modificatore per la difesa; solo mezzo punto in meno per Provedel e Falcone. Record stagionale (e forse non solo…) per l’estremo difensore dell’Empoli Berisha che, come anticipato, rimedia un 5,5 in pagella che le “sette reti sette” subite all’Olimpico trasformano in un ingeneroso per lui e per chi ha avuto la sventura di schierarlo, -1,5! Si ferma a 2 il salernitano Ochoa.

DIFENSORI

Gruppo molto folto tra i migliori di giornata con diversi difensori in grado di piazzare un bel 10 in pagella grazie alla buona prestazione condita da un gol. Tra questi segnaliamo Martinez Quarta della Fiorentina, Lirola e Buongiorno, quasi neofiti del genere, mentre il romanista Mancini ci ha abituato in passato a spunti del genere. A livello di prestazione molto bene anche Vina e Kristensen che aggiungono un assist al loro 7 in pagella toccando quota 8 come fantavoto. In crescita Bellanova (7,5 con assist e giallo). Il rosso (molto discusso) penalizza invece Baschirotto che finisce dietro la lavagna col suo 3,5 al pari di Thiaw e Caldirola. Malissimo anche Luperto e Bereszynski che certificano con i loro 4 in pagella la serata nerissima dell’Empoli.

CENTROCAMPISTI

Mkhitaryan domina la giornata con un 8,5 innalzato a 15,5 grazie alla sua doppietta di pregevole fattura alla quale aggiunge anche un assist. Vanno alla grande anche Mazzitelli e Radonjic, rispettivamente con 14 e 13,5, grandi protagonisti nei successi di Torino e Frosinone. Spesso trascurato da pubblico e critica, vogliamo evidenziare la prestazione di Cristante che con due assist ed un gol (bellissimo), raggiunge un bel 13 in fantapagella. Empoli ancora “protagonista” pure in mezzo al campo con Grassi, penalizzato dall’autorete, che risulta il peggiore nel ruolo con il suo 2,5. Negativo anche il suo compagno di squadra Maleh ed Elmas con i loro 4,5 (ammonizioni comprese).

ATTACCANTI

Dopo l’errore dal dischetto della scorsa giornata, Vlahovic torna prepotentemente al vertice con due reti di rara bellezza che stendono la Lazio. Per lui un complessivo 13,5 esattamente come Pinamonti che però non raccoglie uguale soddisfazione a livello di squadra. Alle loro spalle c’è Dybala, anche lui autore di una doppietta ma penalizzato dal cartellino giallo e quindi fermo a quota 13. Da segnalare pure Cheddira, gol e assist, giunto alla fantamedia del 11,5 e Thuram che sta sorprendendo per continuità e reti con il suo 10,5. Sempre male Cancellieri con il suo 4,5. Poco meglio Destro, Caputo, Cambiaghi, Nzola, Botheim, Ceide e Immobile fermi al 5.