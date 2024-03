Monaco-PSG, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il Monaco affronta il PSG dopo una vittoria significativa sul campo del Lens, puntando a consolidare il terzo posto in classifica. La squadra, guidata da Minamino e afflitta da importanti assenze come Diatta e Camara, cerca di dare continuità ai successi. Il PSG, dall’altra parte, mantiene un dominio in Ligue 1 con 18 risultati utili consecutivi, nonostante le discussioni su Mbappé e le sfide di infortuni a giocatori chiave come Skrinar e Kimpembe. La partita promette di essere un confronto emozionante con implicazioni significative per entrambe le squadre.