Monza-Juventus, Motta non può più sbagliare | Le probili formazioni

Monza-Juventus, obiettivo 3 punti per Motta

Vincere per dimostrare di essere la vera Juventus e per dimenticare tutti i chiacchiericci su Allegri. E’ questo l’obiettivo di Thiago Motta, che dopo i tanti pareggi ora non può più sbagliare.

Monza-Juventus, le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta