Napoli-Atalanta, le scelte di Calzona e Gasperini | Le formazioni

Anticipo di Serie A, alle 12.30 in campo Napoli e Atalanta. I campioni d’Italia in carica vogliono la vittoria, per scalare la classifica della serie a e rilanciarsi in vista del finale di stagione con un unico grande obiettivo, conquistare un posto in Europa. Di fronte l’Atalanta di Gasperini, ostacolo ostico per gli azzurri di Calzona. Una sfida da non perdere, chi festeggerà al meglio la Pasqua?

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Traoré – Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – Scamacca, Lookman. All. Gasperini.