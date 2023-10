Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni:

«Sempre meglio recuperare le partite che il contrario.

Per me il pareggio è giusto siccome le due squadre si sono divise i due tempi.

Mi è piaciuta la reazione della squadra, soprattutto il fatto di credere alle qualità.

Ci vuole anche un po’ di fortuna per vincere e in dieci abbiamo avuto la palla per poterlo fare con Kvaratskhelia.

Faccio i complimenti ai miei ragazzi.

Cambi? Ho voluto variare il modulo e ci voleva un attaccante in più e pressare più alto con due punti.

Dobbiamo migliorare tanto anche con la fase difensiva degli esterni ma Politano e Kavara stanno facendo bene.

Matteo è un giocatore intelligente e ha preso fiducia. Aveva bisogno di continuità e ci sta ripagando con gol e assist. Modulo? Vediamo in base a chi ho a disposizione»