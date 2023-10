Intervistata da Milanews.it, Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Milan, Roma e Napoli ha parlato della partita di questa sera del Diego Armando Maradona.

Scarnecchia: “Milan, ko troppo pesante a Parigi”

Chi si presenta meglio all’appuntamento tra Milan e Napoli? “Psicologicamente, ho la sensazione stia meglio il Napoli. È vero che i partenopei hanno avuto i loro alti e bassi, ma il Milan è reduce da un ko troppo pesante in Champions con il Psg”.

A proposito del post Psg: il tuo punto di vista sul post gara di Parigi… “Ho disputato tante partite importanti in carriera e ne ho perse altrettante. Certe cose devono rimanere sempre dentro allo spogliatoio. Per un club come il Milan non è un segnale positivo il fatto che si tratti questo argomento all’esterno”

Post Psg sono state notevoli le critiche a Leao e Theo Hernandez. A tuo giudizio sono stati eccessivamente “idolatrati” troppo precocemente? “Penso siano due eccellenti giocatori, che possono soltanto migliorare, visto che sono pure giovani. Sapete cosa c’è? È che ci sono partite in cui l’avversario, a volte, è troppo più forte di te. Così è stato per il Milan contro il PSG”.

Ai rossoneri occorre un altro attaccante? “Io darei tempo e fiducia a Pioli nel far ambientare al meglio Jovic e Okafor: sono appena arrivati al Milan, non è un club semplice su cui dover aver impatto”.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto? “Secondo me no, è tra le favorite. Quest’anno se la possono giocare tranquillamente cinque o sei squadre diverse. Ci metto, nella lotta, pure la Fiorentina: a parte contro l’Empoli, ha sempre disputato partite molto interessanti”.