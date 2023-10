Manca sempre meno all’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Il calciatore belga, dopo il mancato ritorno all’Inter come già anticipato da giorni, sarà fischiato da tutto lo stadio anche se Inzaghi è concentrato interamente sulla gara, così come Mourinho, che seguirà la sfida dal pullman, vista la squalifica. Pochi i dubbi di formazioni viste le tante assenze per i giallorossi.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Foti.