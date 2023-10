Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter–Roma, Hakan Calhanoglu, centrocampista nerazzurro, ha parlato così della sua esperienza finora. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Calhanoglu

“Sono al terzo anno all’Inter e posso dire di aver trovato una grande famiglia fatta di tutte le persone che lavorano qui e di tifosi che ci stanno sempre vicino e sono il top. Tutti quelli che sono qui hanno un grande cuore”.

“La squadra per me è sinonimo di casa, di famiglia, ogni giorno siamo qui insieme per lavorare e migliorarci e siamo pronti a rimanere uniti anche quando tutto non va al meglio”.

“Se devo scegliere una partita che mi rappresenta è proprio quella contro il Porto, per importanza e prestazione. Il miglior gol invece resta sempre quello su punizione contro il Dortmund ai tempi dell’Amburgo. L’assist? Sicuramente quello con la Nazionale nella sfida contro la Moldavia”.