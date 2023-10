Garcia ripropone lo stesso undici visto a Berlino con: Meret tra i pali, Natan e Rrahmani al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce; centrocampo affidato a Lobotka, Zielinski e Cajuste, chiamato a ancora a sostituire l’infortunato Anguissa; in avanti il tridente con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Dalla panchina Giovanni Simeone. Novità in casa Milan: squalificato Thiaw, esplulso contro la Juventus, ci sarà Kalulu in coppia con Tomori in difesa. Si rivede Theo Hernandez anche in campionato, assente nella gara di domenica scorsa, con Calabria sulle fasce. A centrocampo lo stesso trio visto a Parigi con Musah, Krunic e Reijnders. In avanti i soliti Pulisic, Leao e Giroud.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.