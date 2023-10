Domenica sera le luci del Maradona si accenderanno per una sfida che sembra già un dentro o fuori per Garcia e Pioli. Il Napoli ha vinto le ultime due gare ma il tecnico francese resta in bilico. Sulla graticola c’è anche Pioli nonostante il secondo posto in classifica, sull’allenatore rossonero pesano le due sconfitte nel giro di tre giorni con Juventus e Psg

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.