Una doppietta di Zlatan Ibrahimovic permette al Milan di espugnare il San Paolo nel successo per 3-1 sul Napoli nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il fuoriclasse svedese va a segno al 20′ del primo tempo e al 9′ della ripresa. Di Mertens al 18′ la rete per i campani. Hauge firma il tris che chiude la partita in pieno recupero. Il Milan si riporta così in vetta alla classifica scavalcando il Sassuolo e salendo a 20 punti, mentre la squadra di Gattuso rimane ferma a 14.

Napoli-Milan 1-3 tabellino e highlights

RETE: 20′, 54′ Ibrahimovic, 63′ Mertens, Hauge 95′.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (68′ Petagna), Insigne, Lozano (55′ Zielinski); Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Elmas, Lobotka. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (73′ Castillejo), Calhanoglu, Rebic (73′ Hauge); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Diaz. All.: Pioli (in panchina Bonera).

AMMONITO: 16′ Bakayoko, 46′ Calabria. 59′ Rebic, 75′ Kessié

ESPULSO: 65′ Bakayoko

ARBITRO: Valeri