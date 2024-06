Olanda-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Con ogni probabilità questa sfida deciderà le sorti dei primi due posti. Solo quattro delle precedenti 30 partite tra Olanda e Francia sono terminate con un pareggio (15 vittorie per i Bleus e 11 per gli Oranje). Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay venerdì 21 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vri, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo. All. Koeman

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Thuram; Giroud. All. Deschamps