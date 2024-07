Portogallo-Slovenia, le scelte di Martinez e Kek: le formazioni

Torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Martinez rivoluziona la formazione e opta per il 3-5-2. Difesa con Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes. In mezzo al campo Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Vitinha, sostenuti da Dalot e Cancelo sulle fasce. In attacco il fenomeno ex Juventus e Real Madrid accanto a Rafael Leão.

Portogallo-Slovenia, le probabili formazioni:

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leão. CT. Martinez.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT. Kek.