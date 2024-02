Premier League, pari 1-1 tra City e Chelsea: L’ex Sterling spaventa Guardiola, poi ci pensa Rodri nel finale

Due punti persi per la lotta al titolo per il City, un buon pareggio per i Blues

Nella gara che chiude il sabato di Premier League finisce 1-1 il big match tra Manchester City e Chelsea, due punti persi per la squadra di Guardiola che ora con una partita in meno è a meno 5 dal primo posto. Un ottimo Chelsea che riesce ad imbucare più volte nel primo tempo la difesa del City che alla terza volta si fa imbeccare in un contropiede che porta al gol dell’ex Sterling. L’inglese che aveva già segnato all’andata nel fantastico 4-4 di Stamford Bridge, si ripete nella sua vecchia casa. Nel secondo tempo gli uomini di Guardiola provano in tutti i modi a cercare il pareggio. Tante le palle gol sprecate due di Haaland, una punizione di De Bruyne, e varie situazioni in fase confusa in area di rigore. A otto minuti dal 90esimo ci pensa Rodri a rimettere in pari la gara.

Manchester City-Chelsea, risultato e tabellino

1-1

Reti: 42′ Sterling (C), 82′ Rodri (M)

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Akè; Rodri; Foden, De Bruyne, J.Alvarez (63′ Bernardo Silva), Doku; Haaland. All.Guardiola.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; E.Fernandez, Caicedo; Palmer (70′ Chalobah), Gallagher, Sterling (63′ Nkunku); N.Jackson (81′ Casadei). All.Pochettino.

Ammoniti: 35′ Caicedo (C), 60′ Palmer (C), 62′ Petrovic (C), 84′ Bernardo Silva (M).