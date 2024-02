Juventus, insistenti sirene dalla Premier League per Soulé | In arrivo 40 milioni

La Juventus ha deciso il futuro di Soulé, attaccante in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco

La Juventus sta valutando il futuro in bianconero dei suoi giovani talenti, ma in particolare di Matias Soulé, centrocampista offensivo argentino classe 2003 che attualmente è in prestito al Frosinone.

Juve, Soulé vede il futuro lontano da Torino

Come riportato da “Eurosport”, il giocatore da quando è arrivato a Frosinone ha dimostrato sul campo di meritare un ritorno a Torino, ma allo stesso tempo sul giovane talento ci sarebbero diversi club di Premier League, e una cessione del cartellino farebbe comodo alla Vecchia Signora poiché porterebbe nelle casse del club bianconero fino a 40 milioni di euro, una cifra che i bianconeri difficilmente rifiuterebbero.