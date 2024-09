Psg-Girona, probabili formazioni e dove vederla

Psg-Girona, che sfida in Francia

Nel mercoledì di Coppa oltre Manchester City-Inter, l’altra grande sfida è sicuramente Psg-Girona. La squadra di Luis Enrique vuole far bene anche in Champions dopo la Ligue 1. La sfida andrà in onda su Sky.

Psg-Girona, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Dembélé, Asensio, Barcola. All. Luis Enrique.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Frances, Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Romeu, Herrera; Gil, Tsygankov; Ruiz. All. Michel.