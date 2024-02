PSV-Borussia Dortmund, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

L’attesissima sfida degli ottavi di finale di Champions League tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund si svolgerà martedì 20 febbraio, alle ore 21:00, presso lo Stadio Philips di Eindhoven. Questa partita rappresenta un cruciale banco di prova per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nella competizione più prestigiosa a livello di club in Europa. Il PSV arriva a questo incontro in un momento formidabile nella Eredivisie, dove occupa la prima posizione con un vantaggio confortevole di 10 punti sul secondo classificato, Feyenoord. Il Dortmund, attualmente al quarto posto in Bundesliga, si trova in una lotta serrata per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

PSV-Borussia Dortmund, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il PSV è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 2.15 su Snai e 2.25 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.65 mentre una vittoria del Borussia Dortmund (segno 2) si trova anche quota 3.15. Ecco la comparazione quote di PSV e Borussia Dortmund dei bookmakers: