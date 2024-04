Verso Napoli-Roma. Ndicka recuperato, possibile impiego dal 1′ | Le ultime

Evan Ndicka dall’ultimo allenamento a Trigoria, in vista della sfida contro il Napoli di domani ha dato segnali positivi. Secondo Paolo Assogna di “Sky Sport” De Rossi starebbe pensando di schierarlo dal primo minuto per la trasferta delicata in chiave Champions.

Verso Napoli-Roma, emergenza in difesa per i giallorossi, possibile rientro di Ndicka

Per la Roma in difesa è emergenza, dopo la squalifica di Llorente e i problemi all’inguine di Smalling, i giallorossi dovranno affidarsi a Mancini con in coppia molto probabilmente Ndicka che sta recuperando bene dal trauma toracico che ha accusato il 14 aprile contro l’Udinese. Huijsen non convince, e per fermare Osimhen e compagni servirà qualcosa in più. Proprio per questo si spera nel recupero del difensore ivoriano.