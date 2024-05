La Roma cercherà di fare l’impresa e la storia alla BayArena di Leverkusen questa sera, quando alle 21, fischio d’inizio, si giocherà il match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League. La sfida all’Olimpico è terminata per 2-0, si parte da un difficile svantaggio.

Roma, nella notte dei miracoli l’attacco sarà a sorpresa

La formazione di Xabi Alonso è una delle migliori in circolazione, in Europa. Le Aspirine arrivano dalla vittoria della Bundesliga, sono in finale della Coppa di Germania e hanno un piede in finale di Europa League. Non sarà facile per Daniele De Rossi e la sua squadra. Anche se sulla carta la Roma parte sfavorita, i giallorossi si giocheranno tutte le carte a disposizione per tentare l’impresa in Germania.

In attesa delle formazioni ufficiali, a Roma sono diversi i giocatori che attendono la propria maglia da titolare questa sera. Dal primo minuto dovrebbe partire Lukaku, per il resto tutto ruota intorno a Dybala, anche se la Joya non è in perfette condizioni fisiche e potrebbe partire inizialmente dalla panchina, trasformandosi come jolly a gara in corso. In attacco, al fianco di Big Rom, in pole ci sarebbe Abraham che si gioca una maglia con Azmoun. Una mossa a sorpresa che potrebbe sorprendere Xabi Alonso, che ieri in conferenza ha ammesso di aspettarsi Baldanzi in caso di forfait di Dybala.