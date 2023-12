Il Rakow arriva alla partita con motivazioni forti. Dopo la vittoria nell’ultima partita di Europa League contro lo Sturm Graz, il team polacco punta a guadagnare punti preziosi contro l’Atalanta per continuare la propria avventura europea. Tuttavia, la squadra si è confrontata con alcune difficoltà, inclusa una recente sconfitta in campionato contro il Jagiellonia. Sono infortunati Gryszkiewicz, Papanikolaou, e Ivi Lopez, mentre Pestka è in dubbio per la partita​​.