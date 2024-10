Real Madrid-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid-Villarreal, periodo non positivo per i Blancos

La sconfitta di Lille avvenuta in Champions League vuole far rialzare la testa al Real Madrid di Ancelotti, che ha bisogno di punti per agganciare il Barcellona. Tornano dal 1′ Tchouameni e Mbappè con la sfida del Bernabeu che andrà in onda su Dazn.

Real Madrid-Villarreal, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

VILLARREAL (4-4-2): Conde: Kiko Femenia, Costa, Bailly, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Suarez; Pepe, Barry.