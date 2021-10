Roma, le condizioni di Zaniolo in vista del Napoli

Ancora lavoro differenziato per Niccolò Zaniolo

La mattina dopo, la sonora sconfitta per 6-1 maturata contro il Bodo Glimt in Conference League fa ancora più male. Il campionato però mette la Roma di fronte a uno snodo importante, anche se difficile, per riscattarsi agli occhi dei tifosi e ritrovare la fiducia persa nella trasferta europea. A Roma, infatti, arriverà il Napoli di Spalletti, capolista del campionato a punteggio pieno.

Mourinho fa la conta dei suoi titolari per l’impegno di domenica. In bilico, in particolare, c’è Nicolò Zaniolo che è dovuto uscire anzitempo durante la gara contro la Juventus e in Norvegia non è venuto. Nel post gara di Conference, l’allenatore portoghese si è detto fiducioso di averlo a disposizione, ma al momento Zaniolo prosegue con il lavoro individuale. Contro il Napoli, almeno dal primo minuto, è probabile che parta quindi El Shaarawi con il talento ex Inter che proverà a spaccare la partita a gara in corso.