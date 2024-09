Roma, Dovbyk e Pellegrini si allenano in gruppo | Saranno convocati per la sfida col Genoa

Buone notizie per De Rossi, visto che Pellegrini e Dovbyk oggi si sono allenati in gruppo. Saranno convocati contro il Genoa.

Giornata di allenamento a Trigoria per gli uomini di Mister De Rossi in vista della trasferta di domenica alle 12:30 a Marassi contro il Genoa. L’allenamento di oggi ha sciolto alcuni dubbi sulle condizioni fisiche degli infortunati. Dopo il recupero di tutti i nazionali, per De Rossi è importante recuperare anche chi ha subito leggeri infortuni durante questa sosta, su tutti Pellegrini e Dovbyk.

Dovbyk e Pellegrini recuperano, ma potrebbero partire entrambi dalla panchina

E da Trigoria oggi arrivano buone notizie, perché entrambi i giocatori si sono allenati col resto della squadra e hanno svolto l’intera seduta. Probabile dunque che possano esserci a Genova, anche se resta ancora in dubbio la loro presenza dal primo minuto, con Pellegrini che potrebbe essere sostituito da Baldanzi, in stato di grazia dopo la tripletta in Under 21, e il posto di Dovbyk potrebbe essere occupato da Dybala falso 9 o da Shomurodov.