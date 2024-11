Roma, Juric sempre più in bilico | Contatti tra Mancini e i Friedkin, ma ancora nessuno scossone

Il futuro di Juric è sempre più in bilico dopo l’ultima sconfitta contro il Verona. Le voci nella capitale lo danno già per spacciato ed è iniziato il toto-nomi per quello che sarebbe il terzo allenatore della stagione. Tra questi uno dei più affascinanti riconduce alla figura di Roberto Mancini, che ha risolto da poche settimane il vincolo da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Non è neanche la prima volta che Mancini viene accostato alla possibilità di allenare la Roma. Nel 2009, per succedere a Spalletti, i senatori (su tutti De Rossi e Totti, che l’ha raccontato più volte) dello spogliatoio giallorosso avevano indicato lui come figura ideale, ma alla fine la società optò per Claudio Ranieri.

Roma, Mancini è in città | Contatti coi Friedkin, ma al momento Juric resta in panchina

Nei giorni scorsi, peraltro, Mancini si è fatto fotografare proprio in Italia, a Roma. E da qualche ora con insistenza si parla del suo arrivo sulla panchina giallorossa, anche per alcune indiscrezioni degli ultimi giorni che hanno riferito di contatti esplorativi tra la famiglia Friedkin e l’ex CT campione d’Europa. Staremo a vedere, al momento Juric sembra confermato almeno fino a giovedì. L’impressione è che nella Roma vogliano aspettare la sosta per prendere una decisione, anche se per tutti Juric sulla panchina giallorossa sembra avere le ore contate.