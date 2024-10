Roma, Boban distrugge i Friedkin: “De Rossi bruciato, gestione irrispettosa”

Zvonimir Boban ha sparato a zero sul lavoro dei Friedkin e sulla gestione della Roma in questa stagione.

Presente negli studi di ‘Sky’, l’ex calciatore Zvonimir Boban ha riservato un duro attacco alla famiglia Friedkin per come ha gestito la situazione De Rossi e non solo: “È una gestione irrispettosa della storia della Roma. Non è stato dato tempo a Totti di crescere. De Rossi è stato bruciato come se fosse zero. Ma chi siete? Questa americanizzazione non rispetta i valori del calcio italiano. La Roma è una grande società”.

Boban ha probabilmente ragione, e quello che la Roma sta mettendo in campo lo dimostra. Inconcludenza tattica, tecnica, atletica, frutto di una gestione societaria che dire fallimentare è poco in questo momento. La ciliegina sulla torta di questa disfatta, dopo le ripetute richieste di Mourinho già da un paio di stagioni fa e gli appelli, più velati, di De Rossi, è stato proprio l’esonero del tecnico romano, dopo sole 4 giornate di campionato. Juric ha ereditato una situazione esplosiva, ha provato a contenere i danni per qualche settimana, ma poi non ce l’ha fatta più, e ora paga anche lui i disastri di una proprietà e di una dirigenza inesistente. La Roma deve fare attenzione e ricostruirsi, altrimenti questa stagione rischia davvero di prendere una piega drammatica.