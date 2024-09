Roma, Juric sorride: niente di grave per Dybala e Celik

L’intensa competizione in campionato e in Europa ha destato preoccupazioni, anche riguardo alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, ma dalla sala medica della Roma arrivano buone notizie.

Roma, buone notizie dall’infermeria

Per quanto riguarda le condizioni di Dybala, uscito dal campo tra il primo e il secondo tempo con un dolore al flessore sinistro, la strumentazione e gli accertamenti effettuati ieri mattina hanno rassicurato l’ambiente romanista che si trattava semplicemente di un affaticamento. Confermato anche uno stiramento all’adduttore destro per Celik, che però non influirà sul suo inserimento nell’undici titolare contro il Venezia. Mentre secondo “Il Tempo”, Pellegrini che ha saltato la gara contro l’Athletic Club e la seduta di allenamento di ieri, oggi sarà a Trigoria.