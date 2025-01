Roma – Lazio, parla Ranieri: “Derby? I Friedkin meritano una soddisfazione”

Ranieri parla alla vigilia del derby Roma – Lazio

Le parole di Ranieri a due giorni dal derby della capitale, un Roma – Lazio che vale doppio, le parole dell’allenatore come riportate da mediaset: “Dicembre ci ha fatto capire che siamo una squadra che è riuscita a ricompattarsi, siamo squadra – le dichiarazioni di Ranieri -. Non so dove potremo arrivare, onestamente io non ho mai promesso alle mie squadre niente di che se non lavoro, sacrificio e voglia di dare il massimo in ogni frangente di ogni partita. Adesso siamo tutti uniti, i tifosi stanno facendo la loro parte. I Friedkin ci hanno messo tanti soldi, sarebbe il momento di dargli qualche soddisfazione”. Riguardo i convocati: “Celik ha la febbre, la sua posizione in vista del derby va valutata”.