Roma, nessuna lesione al flessore per Dybala | Juric spera di averlo con l’Inter

La Joya non ha subìto lesioni particolarmente gravi e un suo rientro con l'Inter non è impossibile

L’infortunio di Paulo Dybala sembra essere meno grave del previsto. L’argentino è stato costretto a rinunciare alla trasferta di Monza per un fastidio muscolare durante la rifinitura pre-partita ma secondo quanto svelato da Il Tempo, gli esami strumentali hanno escluso lesioni al flessore.

Dybala spera di esserci con l’Inter

La Joya è stato costretto a rifiutare la convocazione dell’Albiceleste per via dell’infortunio e in questi 12 giorni che separano la Roma dal match in casa contro l’Inter Dybala procederà con le terapie per recuperare il prima possibile e provare a esserci con i nerazzurri così come Enzo Le Fée.