Roma spaccata: nessun giocatore ha salutato Juric sui social dopo l’esonero

Un addio che, almeno pubblicamente, non sembra aver toccato particolarmente i calciatori della rosa. Perché se è vero che dopo l’esonero di DDR in tanti, da Pellegrini a Mancini passando per Dybala e Cristante, avevano salutato l’ex allenatore, nessuno fra i giocatori ha commentato o anche solo salutato l’allenatore croato. L’unico ad aver dedicato tempo e parole al suo lavoro è stato il DS Ghisolfi in conferenza stampa: “Se mi permettete voglio partire dal ringraziare Ivan Juric. Vogliamo ringraziarlo per quello che ha fatto e per il suo impegno in una situazione non facile. Siamo rivolti verso il futuro ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine. I prossimi giorni verranno prese decisioni a lungo termine”.