Ghisolfi: “Juric? A lui va un ringraziamento, ora è il momento di riflettere. Chiediamo scusa ai tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il ds della Roma, Florent Ghisolfi, ha voluto fare chiarezza in merito all’esonero di Juric e non solo.

Ghisolfi: “Ora è il momento di ragionare con calma”

Queste le sue parole:

Sul comunicato e su Roberto Mancini.

“Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale. Ora è il momento di ragionare con calma, per prendere le decisioni migliori. Le prime parole di ringraziamento sono doverose dato che è arrivato in un momento non facile per la Roma. Un ringraziamento a lui, al suo staff. Adesso però è il tempo di riflettere e recuperare calma per prendere le decisioni migliori per il club”.

Ha visto troppa distanza nell’identità di Juric in rapporto con l’identità dei giocatori?

“Ivan ha un tipo di calcio molto ambizioso, molto esigente dal punto di vista fisico e tecnico, ma questo non è il momento delle scuse e di fare delle analisi tecnico tattiche. Come ho detto, il mister ha fatto del suo meglio, arrivando in una situazione difficile. È vero, il momento è complicato e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Vogliamo chiedere scusa anche ai tifosi”.